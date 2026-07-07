Una corte francese ha confermato la condanna di Marine Le Pen a quattro anni di carcere, due dei quali con la condizionale. La condanna riguarda un procedimento giudiziario in cui è coinvolta. La leader del partito di destra non risulta ineleggibile, poiché questa condanna sarebbe stata considerata già scontata, permettendole di partecipare alle prossime elezioni politiche. La decisione riguarda anche l’eventualità di dover indossare un bracciale elettronico durante la campagna elettorale.

PARIGI – Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, due con la condizionale. L’ineleggibilità di Marine Le Pen è “già stata scontata”, quindi in teoria la leader del RN potrebbe candidarsi. Ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico, e la stessa Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Marine Le Pen: dichiarata colpevole. Non è ineleggibile ma dovrebbe fare campagna col bracciale elettronico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ma si riapre la corsa all’Eliseo: «Dovrà portare il braccialetto elettronico»Marine Le Pen è stata condannata a tre anni di carcere, di cui due sospesi e uno con il braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di...

Marine Le Pen dichiarata colpevole ma può candidarsi alle presidenziali del 2027La Corte d’appello di Parigi ha confermato la colpevolezza di un politico per “fatti gravi”, riducendo la pena da quattro a tre anni di carcere, con...

Temi più discussi: Le date delle prossime elezioni presidenziali in Francia; Il tribunale francese deciderà martedì se Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali; Perché la sentenza nel caso della Lady di ferro, figura di estrema destra, ha suscitato tanto scalpore in Francia?; La stretta antismog Ue può slittare al 2040: Piemonte pronto a chiedere il rinvio di dieci anni.

IN FRANCIA - Marine Le Pen dichiarata colpevole: ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi ift.tt/iuT9LhQ x.com

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi reddit

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsiMa dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo (ANSA) ... ansa.it

Marine Le Pen dichiarata colpevole: condannata a tre anni ma due con la condizionale, dovrà portare il braccialetto elettronicoLa presidente di Rn è presente nell'aula della Corte d'appello di Parigi ... msn.com