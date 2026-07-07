Marine Le Pen dichiarata colpevole ma si riapre la corsa all’Eliseo | Dovrà portare il braccialetto elettronico

Marine Le Pen è stata condannata a tre anni di carcere, di cui due sospesi e uno con il braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di fondi europei. I fondi sarebbero stati usati tra il 2004 e il 2016 per pagare dipendenti del partito in Francia. La condanna non impedisce alla leader di riprendere la campagna elettorale, anche se dovrà rispettare la misura restrittiva.

«Colpevole». Marine Le Pen è stata condannata a tre anni, di cui due sospesi e uno con il braccialetto elettronico, per «appropriazione indebita» dei fondi del Parlamento europeo, utilizzati per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016 in Francia. Per quanto riguarda invece l’ ineleggibilità, la leader del Rassemblement National è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali condonati. Ciò significa che Le Pen, al quarto tentativo di conquistare l’Eliseo e oggi in testa ai sondaggi, potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. In primo grado, la politica francese era stata condannata a 5 anni. Il braccialetto elettronico e la carta Bardella. 🔗 Leggi su Open.online

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