Una leader politica è stata dichiarata colpevole in un processo a Parigi. Durante la lettura della sentenza, ha mantenuto un’espressione impassibile e ha lasciato il tribunale prima che fossero illustrate le motivazioni. Si è diretta senza commenti alla sede del suo partito, dove si riunirà il presidente del partito, che potrebbe sostituirla nella corsa alle elezioni presidenziali. La stessa ha lasciato il tribunale con volto grave e senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

E’ rimasta impassibile durante la lettura della sentenza, ha lasciato il tribunale di Parigi prima della fine delle motivazioni e con volto dall’espressione grave, si è diretta senza parlare alla sede del partito, dove si riunirà Jordan Bardella, il presidente che potrebbe sostituirla nella corsa all’Eliseo.Marine Le Pen per i giudici parigini è colpevole nel merito dell’affare degli assistenti parlamentari al parlamento europeo, ma la sua pena accessoria di ineleggibilità è stata ridotta. Quindi, per la quarta volta potrà presentarsi all’elezione parlamentare. E così, la capogruppo dei deputati delRassemblement nationaldovrà però portare un anno il braccialetto elettronicoe proprio lei prima della sentenza aveva annunciato in modo netto e inequivocabile che in tal caso avrebbe rinunciato a presentarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marine Le Pen dichiarata colpevole, ma riaperta la sua corsa all’Eliseo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ma si riapre la corsa all’Eliseo: «Dovrà portare il braccialetto elettronico»Marine Le Pen è stata condannata a tre anni di carcere, di cui due sospesi e uno con il braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di...

Marine Le Pen dichiarata colpevole ma può candidarsi alle presidenziali del 2027La Corte d’appello di Parigi ha confermato la colpevolezza di un politico per “fatti gravi”, riducendo la pena da quattro a tre anni di carcere, con...

Temi più discussi: Marine Le Pen condannata in appello per appropriazione indebita, ma potrà candidarsi; Le date delle prossime elezioni presidenziali in Francia; Il tribunale francese deciderà martedì se Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali; Perché la sentenza nel caso della Lady di ferro, figura di estrema destra, ha suscitato tanto scalpore in Francia?.

IN FRANCIA - Marine Le Pen dichiarata colpevole: ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi ift.tt/iuT9LhQ x.com

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi reddit

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsiMa dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo (ANSA) ... ansa.it

Marine Le Pen potrà partecipare alle elezioni presidenziali del 2027: Ineleggibilità già stata scontata, ma dovrà...L'ineleggibilità di Marine Le Pen è già stata scontata, quindi in teoria la leader del RN potrebbe candidarsi. msn.com