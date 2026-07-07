Marine Le Pen dichiarata colpevole | ineleggibilità ridotta a 15 mesi già scontati

L’ineleggibilità di Marine Le Pen è “già stata scontata”, quindi in teoria la leader del RN potrebbe candidarsi. Ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico, e la stessa Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. La Corte d’appello ha confermato la colpevolezza per “fatti gravi” di Marine Le Pen, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. L’ineleggibilità, in prima istanza di 5 anni, è stata ridotta a 15 mesi, già scontati visto che l’ineleggibilità ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Resta quindi un anno da scontare con il braccialetto elettronico, ma nei mesi scorsi Marine Le Pen aveva detto che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta ad indossare il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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