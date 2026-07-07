Confermata la condanna a 4 anni per Marine Le Pen Ma l' ineleggibilità è già scontata

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La condanna a quattro anni di carcere, di cui due condizionali, è stata confermata per Marine Le Pen. La decisione riguarda un procedimento giudiziario di primo grado. Attualmente si attende il pronunciamento della corte d'appello sulla questione dell'ineleggibilità. La sentenza è definitiva per quanto riguarda la condanna, mentre la questione dell'eventuale inabilitazione politica è ancora in corso di valutazione. La notizia si riferisce a un procedimento giudiziario in corso.

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Articolo in aggiornamento Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, due con la condizionale. Si attende la decisione della corte d'appello sull'ineleggibilità. Questa, però, è "già stata scontata", quindi in teoria la leader del RN potrebbe candidarsi. Ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico, e la stessa Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. L'udienza svoltasi oggi è relativa al caso degli assistenti parlamentari dei deputati del Front National, oggi rinominato Rassemblement National. La Corte accusa Marine Le Pen, il suo partito e altri dieci funzionari di aver assunto, tra il 2004 e il 2016, assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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