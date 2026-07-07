La condanna a quattro anni di carcere, di cui due con la condizionale, è stata confermata in via definitiva per Marine Le Pen. È ancora in corso l’attesa della decisione della corte d’appello riguardo all’ineleggibilità.

Articolo in aggiornamento Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, due con la condizionale. Si attende la decisione della corte d'appello sull'ineleggibilità. L'udienza svoltasi oggi è relativa al caso degli assistenti parlamentari dei deputati del Front National, oggi rinominato Rassemblement National. La Corte accusa Marine Le Pen, il suo partito e altri dieci funzionari di aver assunto, tra il 2004 e il 2016, assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. Marine Le Pen, vestita con una giacca rosa pallido, una maglietta bianca e pantaloni neri, ha mormorato "Sto bene, sto bene" a chi le chiedeva come stesse entrando in aula, come riporta le Figaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Confermata la condanna a 4 anni per Marine Le Pen. Attesa la sentenza della Corte d'appello sull'ineleggibilità

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