Una corte d’appello a Parigi ha condannato a tre anni di reclusione, di cui uno sotto sorveglianza elettronica, e a 45 mesi di ineleggibilità, in un caso di appropriazione indebita di fondi pubblici europei destinati a assistenti parlamentari fittizi. La condanna prevede anche una multa di 100.000 euro. Nonostante la sentenza, si parla di una possibile ricandidatura nel 2027.

Parigi, 7 luglio 2026 – Marine Le Pen è stata condannata dalla Corte d’appello di Parigi, nel caso dell’appropriazione indebita di fondi pubblici europei per l’impiego di assistenti parlamentari fittizi, a tre anni di reclusione, di cui uno da scontare sotto sorveglianza elettronica, oltre che 45 mesi di ineleggibilità e una multa di 100.000 euro. Per la figlia di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front national – antenato del Rassemblement national – non tramonta definitivamente la possibilità di partecipare alle prossime elezioni francesi, previste il 18 aprile e il 2 maggio (ballottaggio) 2027. Di quei 45 mesi da scontare, infatti, 30 sono stati sospesi dalla condizionale, gli effettivi saranno dunque solo 15 che lei dovrebbe riuscire a finire prima del voto, visto che la pena decorre dalla sentenza di marzo 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marine Le Pen condannata a tre anni per appropriazione indebita, ma potrebbe ricandidarsi nel 2027. Ecco perché

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Marine Le Pen condannata a 3 anni, ma ineleggibilità già scontata. «Potrebbe candidarsi nel 2027»

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