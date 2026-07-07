La Corte d’appello di Parigi ha confermato la condanna di tre anni di reclusione per una politica, con due anni sospesi e uno da scontare con il braccialetto elettronico. La condanna riguarda il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici e complicità nello stesso reato. La condannata potrebbe ancora candidarsi alle prossime elezioni nonostante la sentenza.

La Corte d’appello di Parigi ha confermato che Marine Le Pen è colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e di complicità nello stesso reato e l’ha condannata a 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi con la condizionale e uno effettivo da scontare con braccialetto elettronic o. Negli scorsi mesi Marine Le Pen ha più volte dichiarato che non avrebbe portato avanti una nuova campagna per Le presidenziali se fosse stata condannata a indossare il braccialetto elettronico. La corte considera il periodo di ineleggibilità già scontato. La Corte ha deciso per Le Pen una ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 con sospensione condizionale. Si tratta dunque di una condanna a 15 mesi di ineleggibilità, che la Corte ritiene che la leader dell’estrema destra abbia già scontato a partire dal 31 marzo del 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marine Le Pen condannata a 3 anni ma potrebbe candidarsi: 2 anni sospesi e uno con braccialetto elettronico

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Marine Le Pen condannata a 3 anni, ma ineleggibilità già scontata. «Potrebbe candidarsi nel 2027»

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