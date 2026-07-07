Marina Di Guardo paura in Sicilia | incidente stradale per la mamma di Chiara Ferragni

Durante un soggiorno in Sicilia, Marina Di Guardo è stata coinvolta in un incidente stradale. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali, senza dettagli su feriti o cause. La donna, nota come madre di una influencer, si trovava nel luogo al momento dell'incidente. Non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o aggiornamenti sulla situazione.

Momenti di grande apprensione per Marina Di Guardo che, durante un recente soggiorno in Sicilia, è rimasta coinvolta in un incidente stradale. La nota scrittrice, madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha rotto il silenzio social degli ultimi giorni raccontando ai follower la disavventura vissuta: mentre viaggiava in auto con alcuni amici, un trattore sbucato improvvisamente da un sentiero di campagna si è immesso sulla carreggiata provocando l'impatto. Nonostante la dinamica potesse avere conseguenze ben più gravi, la fortuna ha voluto che il veicolo procedesse a velocità moderata, limitando i danni. A testimoniare l'accaduto è stata la stessa Marina, che su Instagram ha pubblicato un selfie senza filtri mostrando un vistoso ematoma che le segna il mento e parte del collo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Amo gli SG-13. Dopo gli SG-1 sono la mia squadra SG preferita, e li vediamo davvero solo una volta. reddit