Marina di Camerota inaugura le nuove aree del porto turistico

Da puntomagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Marina di Camerota sono state inaugurate le nuove aree del porto turistico dopo i lavori di messa in sicurezza. Durante la cerimonia, è stata ricollocata la statua di San Domenico e presentato il progetto per il nuovo lungomare. La partecipazione è stata numerosa.

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Grande partecipazione alla cerimonia dopo i lavori di messa in sicurezza: ricollocata la statua di San Domenico e presentato il progetto del nuovo lungomare.. CAMEROTA – Una grande partecipazione di cittadini, operatori del mare, istituzioni e turisti ha accompagnato questa sera la cerimonia inaugurale delle nuove aree del porto turistico di Marina di Camerota, al termine dell’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura portuale. La serata si è aperta con la benedizione impartita da Don Gianni Citro e con la ricollocazione della statua bronzea di San Domenico, tornata nella nuova piazza affacciata sul porto, simbolo della tradizione e dell’identità della comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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