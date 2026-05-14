Approdi ' Bandiera Blu' due vessilli sul Gargano | premiati il porto turistico di Rodi e il ' Marina del Gargano'

Due approdi sul Gargano hanno ricevuto il riconoscimento 'Bandiera Blu', assegnato dalla Foundation for Environmental Education. Si tratta del porto turistico di Rodi e del Marina del Gargano, entrambi premiati per la qualità ambientale e i servizi offerti. In totale, sette porti della regione pugliese sono stati riconosciuti con il vessillo, simbolo di eccellenza in sostenibilità e cura dell’ambiente. La consegna di questi premi avviene ogni anno e coinvolge diversi approdi lungo la costa.

Sette porti pugliesi ricevono il vessillo ‘Bandiera Blu’ per gli approdi della FEE - Foundation for Environmental Education. Di questi, due afferiscono al Gargano e sono il porto ‘Marina del Gargano’ di Manfredonia e il porto ‘Maria della Libera’ di Rodi Garganico.Complessivamente, sono 87 i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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