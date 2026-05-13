Gianni Taucci confermato alla presidenza del cda del porto turistico Marina di Pescara

Il consiglio di amministrazione del porto turistico Marina di Pescara è stato rinnovato il 13 maggio. La composizione comprende il presidente Gianni Taucci, confermato per un secondo mandato di tre anni, e altri membri tra cui il vicepresidente Camillo Volpe, Stefania Bosco, Daniela Zio e Cristian Odoardi, che si occupa della supervisione tecnica. La nomina riguarda tutti i componenti del consiglio, senza modifiche rispetto al mandato precedente.

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