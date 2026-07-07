Dopo oltre vent’anni di successi, il talent show potrebbe cambiare formato introducendo cantanti famosi. La proposta prevede di coinvolgere artisti già affermati per rilanciare il programma, che ha registrato cali di ascolti nelle ultime settimane. La produzione sta valutando questa opzione come strategia per attrarre un pubblico più ampio e migliorare gli ascolti. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Dopo oltre vent’anni di successi, Amici potrebbe prepararsi a una delle trasformazioni più profonde della sua storia. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicate le indiscrezioni su un possibile restyling del talent di Maria De Filippi, che avrebbe l’obiettivo di rilanciare il programma dopo alcune stagioni caratterizzate da risultati meno brillanti, soprattutto sul fronte musicale. Tra le ipotesi più sorprendenti c’è anche quella di cambiare il profilo degli allievi, puntando su artisti già inseriti nel mercato discografico. Maria De Filippi salva Amici: ecco la sua idea per riportare il talent ai fasti di un tempo. Le voci circolate nelle scorse ore trovano conferma da più fonti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Maria De Filippi è un genio, Amici è un flop totale e lei ha un’idea per risolvere il problema: arrivano i cantanti famosi

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Maria De Filippi è un genio, Amici è un flop totale e lei ha unidea per risolvere il problema

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