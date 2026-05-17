Amici di Maria De Filippi top e flop della finale Le pagelle

Domenica 17 maggio è andata in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5. La finale ha visto la partecipazione di concorrenti finalisti, con alcune esibizioni che sono state apprezzate e altre meno. Sono stati assegnati punteggi e giudizi che hanno determinato i risultati finali. La puntata ha coinvolto anche ospiti e momenti di spettacolo, con giudizi sui protagonisti della gara.

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