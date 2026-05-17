Amici di Maria De Filippi top e flop della finale Le pagelle
Domenica 17 maggio è andata in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5. La finale ha visto la partecipazione di concorrenti finalisti, con alcune esibizioni che sono state apprezzate e altre meno. Sono stati assegnati punteggi e giudizi che hanno determinato i risultati finali. La puntata ha coinvolto anche ospiti e momenti di spettacolo, con giudizi sui protagonisti della gara.
Domenica 17 maggio e, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, dunque, il talent più famoso di Canale 5 è giunto alla conclusione. Una puntata speciale, in cui a vincere è sicuramente il talento. Di seguito le pagelle. 🔗 Leggi su Today.it
Amici di Maria De Filippi I Top e i Flop della Settima Puntata del Serale
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Maria De Filippi, regina di Amici, passerà indenne sotto lo scanner test di Fatti e Rifatti? @AmiciUfficiale Guarda il video: striscialanotizia.mediaset.it/news/maria-de-… #Striscialanotizia #Amici25 #MariaDeFilippi x.com
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