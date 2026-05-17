Amici di Maria De Filippi top e flop della finale Le pagelle

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio è andata in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5. La finale ha visto la partecipazione di concorrenti finalisti, con alcune esibizioni che sono state apprezzate e altre meno. Sono stati assegnati punteggi e giudizi che hanno determinato i risultati finali. La puntata ha coinvolto anche ospiti e momenti di spettacolo, con giudizi sui protagonisti della gara.

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Domenica 17 maggio e, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche quest’anno, dunque, il talent più famoso di Canale 5 è giunto alla conclusione. Una puntata speciale, in cui a vincere è sicuramente il talento. Di seguito le pagelle. 🔗 Leggi su Today.it

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