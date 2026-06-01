Dopo la finale di Amici 25, i dati di vendita delle canzoni sono bassi. Le tracce degli artisti in gara hanno registrato un calo significativo rispetto alle edizioni precedenti. Nessun singolo ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche di vendita online. Le playlist streaming mostrano un consumo ridotto rispetto agli anni passati. I numeri ufficiali indicano una diminuzione delle copie vendute e degli ascolti sui servizi di musica digitale.

Amici ha recentemente concluso la sua 25esima edizione e i risultati sul mercato discografico non sono affatto incoraggianti. A meno di un mese dalla finale, i dati di vendita degli ex allievi mostrano un trend preoccupante, con nessun artista in grado di entrare nella top 50 della classifica FIMI. Questo mette in discussione l’efficacia del programma nel lanciare giovani talenti nel panorama musicale italiano. Elena D’Amario ritrova l’amore dopo Amici 25? Lui è famosissimo Vendite deludenti per i finalisti di Amici 25. La situazione è particolarmente allarmante per i finalisti dell’ultima edizione. Nonostante il trionfo di Lorenzo Salvetti, che era stato definito un “bambino prodigio”, le sue vendite non riescono a decollare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Amici 25, flop dopo la finale: dati preoccupanti per Maria De Filippi

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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