In campo "Marche Sicure": la Regione dice basta ad ogni forma di illegalità e propone un modello integrato di collaborazione su tutto il territorio che si basa su prevenzione, innovazione tecnologica e massima collaborazione istituzionale tra prefetture, forze dell’ordine, enti locali, parti sociali e cittadini. E’ quanto deciso dalla giunta regionale in un atto di indirizzo che individua sei direttrici strategiche che saranno oggetto di successivi provvedimenti da parte della giunta, di accordi istituzionali, protocolli operativi e bandi pubblici. "La sicurezza è un presupposto fondamentale – sottolineato dalla Regione – per garantire la qualità della vita, la coesione sociale e la competitività del sistema economico locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Marche sicure" al via. Sei direttrici in campo contro ogni illegalità

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