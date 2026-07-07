Oltre 8.000 ciclisti hanno partecipato alla Maratona delle Dolomiti, considerata tra le edizioni più riuscite degli ultimi anni. Il percorso si è svolto senza pioggia, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. Il direttore del comitato organizzatore ha commentato che il tempo ha contribuito al successo dell’evento, evidenziando l’assenza di precipitazioni dal giovedì alla domenica. La manifestazione ha visto atleti provenienti da diverse nazioni pedalare tra le montagne.

Una delle più belle edizioni della Maratona dles Dolomites - Enel degli ultimi anni. "Il tempo ci ha dato una grossa mano - ammette il direttore del comitato organizzatore Claudio Canins - non capita tutti gli anni che dal giovedì alla domenica non cada una goccia d’acqua. Godersi le montagne con questo clima è qualcosa di speciale". Quella di domenica è stata la giornata che tutti i i ciclisti sognano per pedalare: asciutta, soleggiata, tiepida ma non troppo calda, con solo un po’ di vento contrario sul Falzarego. Forse anche per questo i due vincitori, Luca Cavallo e la tedesca Janine Meyer, hanno trionfato ottenendo i record assoluti sul... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maratona spettacolo: Dolomiti e passione, festa in bici per 8.000 ciclisti

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