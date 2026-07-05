Maratona dles Dolomites 2026 il video della partenza dei ciclisti | 8.000 sportivi arrivati da tutto il mondo
Durante la Maratona dles Dolomites 2026, sono partiti circa 8.000 ciclisti provenienti da vari paesi. Tra i partecipanti si sono visti alcuni nomi noti del mondo sportivo, tra cui ex ciclisti professionisti, medagliati olimpici e atleti di altre discipline. La partenza è stata documentata in un video diffuso dall'organizzazione. Tra i presenti, alcuni hanno partecipato come ospiti o testimonial, senza essere iscritti ufficialmente alla competizione.
Tra i partecipanti Â«vipÂ» c'erano: da Vincenzo Nibali a Paolo Bettini, da Gianni Bugno a Elia Viviani, da Jorge Martin a Fabrizio Ravanelli, da Jury Chechi a Dorothea Wierer. Ã? partita da La Villa, in Alto Adige, la 39Âª edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, la granfondo che ogni anno richiama migliaia di ciclisti sulle strade delle Dolomiti. Al via 8 mila partecipanti, selezionati tra oltre 32 mila richieste provenienti da 85 Paesi. L'edizione 2026 Ã¨ dedicata al tema Â«PaxÂ», un invito al dialogo, al rispetto e alla condivisione. Tre i percorsi, dal Sellaronda di 55 km alla Maratona di 138 km con il temibile Passo Giau, lungo i leggendari Passi dolomitici chiusi al traffico. 🔗 Leggi su Video.corrieredellaltoadige.corriere.it
Maratona dles Dolomites 2026 – Alles was du wissen musst!
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