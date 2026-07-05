Maratona dles Dolomites 2026 il video della partenza dei ciclisti | 8.000 sportivi arrivati da tutto il mondo

Notizia in breve

Durante la Maratona dles Dolomites 2026, sono partiti circa 8.000 ciclisti provenienti da vari paesi. Tra i partecipanti si sono visti alcuni nomi noti del mondo sportivo, tra cui ex ciclisti professionisti, medagliati olimpici e atleti di altre discipline. La partenza è stata documentata in un video diffuso dall'organizzazione. Tra i presenti, alcuni hanno partecipato come ospiti o testimonial, senza essere iscritti ufficialmente alla competizione.