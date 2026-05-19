A Vipiteno si è tenuta una giornata dedicata al ciclismo e ai cani addestrati dei Carabinieri, con la partecipazione di circa 4.000 ciclisti e numerosi spettatori. Durante l’evento, i reparti specializzati hanno eseguito dimostrazioni delle loro tecniche di ricerca e di intervento, mostrando agli spettatori le capacità di ricerca di sostanze e persone. I cani hanno attirato l’attenzione di molti grazie alle loro performance durante le attività dimostrative, che hanno coinvolto grandi e piccoli presenti.

? Punti chiave Come hanno attirato l'attenzione di migliaia di persone i cani addestrati?. Quali tecniche di ricerca hanno mostrato i reparti specializzati ai presenti?. Chi ha collaborato con la Compagnia di Vipiteno durante le dimostrazioni?. Perché lo stand dei Carabinieri è diventato il cuore dell'evento?.? In Breve Percorso ciclistico tra Vipiteno e Brennero via Prati, Mareta, Campo di Trens e Colle Isarco.. Dimostrazioni Nucleo Cinofili di Laives su ricerca esplosivi e stupefacenti tra le 9:00 e le 16:00.. Collaborazione tra Compagnia Carabinieri di Vipiteno e colleghi in congedo presso l'area allestita.. Evento sportivo e sociale per la comunità dell'Alta Val d'Isarco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vipiteno in festa: 4.000 ciclisti e lo show dei cani dei Carabinieri

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