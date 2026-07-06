La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a pagare 60mila euro di risarcimento per la gestione di un caso giudiziario. La sentenza è stata definita sessista da alcune fonti. La vittima ha affermato di aver vissuto una rinascita dopo l’esito del procedimento. La decisione riguarda una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione internazionale e ha suscitato reazioni di condanna verso il sistema giudiziario italiano.

Benevento, 6 luglio 2026 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a un risarcimento di 60mila euro per la gestione di un caso di violenza domestica, censurando come “sessiste e stereotipate” le motivazioni con cui una pm di Benevento aveva chiesto, nel 2021, l’archiviazione della denuncia di Audrey Ubeda contro l’ ex compagno. Nell’atto, un coltello puntato alla gola della donna veniva definito uno “scherzo di cattivo gusto”, mentre per la magistrata sarebbe “normale” che un uomo debba superare una minima resistenza della donna, nell’atto sessuale, quando la compagna è stanca per le incombenze quotidiane. E, per tale ragione – ha dichiarato la pm – era difficile dimostrare che l’ex compagno di Ubeda fosse consapevole della mancanza di consenso della donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Europa condanna l’Italia: “Quella sentenza è sessista”. La vittima: è una rinascita

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