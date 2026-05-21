Ragazza di 16 anni violentata a una festa a Suzzara | sentenza ribaltata in Appello 3 ragazzi condannati

In un caso che ha attirato l’attenzione locale, tre minorenni sono stati condannati in primo grado a oltre cinque anni di reclusione per aver partecipato a una violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni durante una festa nel 2021 a Suzzara. La sentenza è stata successivamente ribaltata in Appello, dove sono stati confermati i condannati. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione di eventi pubblici e sulla tutela dei minorenni.

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