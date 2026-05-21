Ragazza di 16 anni violentata a una festa a Suzzara | sentenza ribaltata in Appello 3 ragazzi condannati
In un caso che ha attirato l’attenzione locale, tre minorenni sono stati condannati in primo grado a oltre cinque anni di reclusione per aver partecipato a una violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni durante una festa nel 2021 a Suzzara. La sentenza è stata successivamente ribaltata in Appello, dove sono stati confermati i condannati. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione di eventi pubblici e sulla tutela dei minorenni.
Tre giovani sono stati condannati a 5 anni e 4 mesi per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una 16enne avvenuta nel 2021 a Suzzara. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha ribaltato la decisione del Tribunale di Mantova che in primo grado aveva assolto tutti gli imputati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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