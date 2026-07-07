Mantova richiedente asilo palpeggia picchia e rapina due ragazze in strada | arrestato

Nella mattina del 5 luglio a Mantova, un uomo di 21 anni, richiedente asilo di origine bengalese, è stato arrestato. È accusato di aver palpeggiato, picchiato e rapinato due ragazze in strada. Le accuse includono anche calci, spintoni, violenza sessuale e tentata estorsione. L’arresto è stato effettuato dopo che le vittime hanno segnalato l’aggressione alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in una struttura di accoglienza alle porte della città.

Calci, spintoni, rapina, violenza sessuale e tentata estorsione. Questo il quadro che ha portato nelle prima mattinata del 5 luglio all’arresto a Mantova di un 21enne di origine bengalese, richiedente asilo e ospite di una struttura di accoglienza alle porte della città. Due sono gli episodi che hanno portato al provvedimento emanato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura. Il primo episodio, come ricostruito dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova, risale allo scorso 18 maggio. In quell'occasione il 21enne, nel corso della notte, all’incrocio tra via Cremona e viale Pompilio, in città, aveva avvicinato una 29enne in bicicletta con il pretesto di chiederle informazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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