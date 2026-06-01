Palpeggia delle ragazze a barcola tra cui una minorenne | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato ieri sul lungomare di Barcola dopo aver molestato alcune ragazze, tra cui una minorenne. La polizia è intervenuta in seguito alle segnalazioni di comportamenti inappropriati. L’uomo è stato fermato e portato in commissariato. Le ragazze coinvolte hanno riferito di aver subito palpeggiamenti mentre passeggiavano lungo la zona balneare. La vicenda è al momento sotto indagine.