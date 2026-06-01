Palpeggia delle ragazze a barcola tra cui una minorenne | arrestato
Un uomo è stato arrestato ieri sul lungomare di Barcola dopo aver molestato alcune ragazze, tra cui una minorenne. La polizia è intervenuta in seguito alle segnalazioni di comportamenti inappropriati. L’uomo è stato fermato e portato in commissariato. Le ragazze coinvolte hanno riferito di aver subito palpeggiamenti mentre passeggiavano lungo la zona balneare. La vicenda è al momento sotto indagine.
Ieri, 31 maggio, un uomo è finito sotto arresto dopo diverse molestie sessuali sul lungomare di Barcola, ai danni di alcune adolescenti. Lo riporta Il Piccolo. Intorno alle 16 alcuni bagnanti l'hanno notato mentre palpeggiava delle giovani a poca distanza dalla pineta, dalle parti della fontana. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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