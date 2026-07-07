Mantova l' orrore | richiedente asilo massacra rapina e stupra due donne
Un richiedente asilo è stato arrestato a Mantova con l’accusa di aver commesso due episodi di violenza sessuale, rapina e lesioni personali aggravate tra maggio e giugno 2026. Le vittime sono due ragazze, rispettivamente il 18 maggio e il 23 giugno. Le autorità hanno avviato le indagini e raccolto testimonianze che hanno portato all’arresto. L’uomo è accusato anche di tentata estorsione in entrambi i casi.
È accusato di due distinti episodi di violenza sessuale, rapina, lesioni personali aggravate e tentata estorsione, commessi a Mantova il 18 maggio e il 23 giugno 2026 ai danni di due ragazze. È per questo che i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Mantova arrestato un 21enne originario del Bangladesh, richiedente asilo e domiciliato presso una comunità di accoglienza dell'hinterland. Il primo episodio risale alla notte del 18 maggio, quando l'uomo aveva avvicinato una giovane donna 29enne, sola e di notte, con il pretesto di chiederle indicazioni per Mantova. L'uomo l'aveva aggredita, molestandola e facendola rovinare a terra per poi tentare di svestirla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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