Mantova l' orrore | richiedente asilo massacra rapina e stupra due donne

Notizia in breve

Un richiedente asilo è stato arrestato a Mantova con l’accusa di aver commesso due episodi di violenza sessuale, rapina e lesioni personali aggravate tra maggio e giugno 2026. Le vittime sono due ragazze, rispettivamente il 18 maggio e il 23 giugno. Le autorità hanno avviato le indagini e raccolto testimonianze che hanno portato all’arresto. L’uomo è accusato anche di tentata estorsione in entrambi i casi.