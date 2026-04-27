Ieri mattina si sono verificati un incendio in un appartamento di un edificio alto, che ha provocato due persone ferite e altre due intossicate. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con diverse squadre. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai coinvolti. La situazione ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti dell’edificio.

Incendio al “Grattacielo“: due feriti e due intossicati. Momenti di forte apprensione ieri mattina, poco dopo le 8, in via della Repubblica 7, a Motta Visconti, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di uno stabile di otto piani, noto in paese come il “Grattacielo“. Le fiamme hanno rapidamente generato una densa colonna di fumo che ha invaso parte dell’edificio, costringendo numerosi inquilini a lasciare in fretta le proprie abitazioni. Due persone, fratello e sorella rispettivamente di 77 e 73 anni, sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. Trasportate in codice giallo all’ospedale di Magenta, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiamme e paura al “grattacielo”. Appartamento a fuoco, due feriti

Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane

Notizie correlate

Fiamme all’alba, paura nel residence: appartamento divorato dal fuocoHa rischiato di trasformarsi in una trappola di fumo l'abitazione in via Caccinelli a Moniga del Garda dove, intorno alle 6.

Leggi anche: Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta paura

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fiamme e paura al grattacielo. Appartamento a fuoco, due feriti; Attimi di paura nel sottopassaggio della stazione: auto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro - Le foto; Paura all'uscita autostradale, auto in fiamme e colonna di fumo visibile da lunga distanza (FOTO): la conducente riesce a scendere e lancia l'allarme, in azione i vigili del fuoco; Incendio e paura nel Salento: a fuoco due auto nella notte.

Paura al largo di Marzamemi: barca in fiamme, salvi i 2 diportistiUna densa colonna di fumo nero si è alzata questa mattina sulle acque della contrada San Lorenzo, nel territorio di Noto, segnalando ai bagnanti e agli avventori del litorale uno […] ... blogsicilia.it

Reggio Calabria, incendio in via Padova: fiamme al piano superiore di un negozio cinese | VIDEOMomenti di apprensione pochi minuti fa a Reggio Calabria, dove un incendio è divampato al piano superiore di un negozio gestito da cittadini di origine cinese, situato in via Padova come si evince dal ... strettoweb.com

INCENDIO NEL PRIMO POMERIGGIO, FIAMME IN UNA LEGNAIA A FORMENIGA Rogo intorno alle 13: coinvolta anche un’autovettura nella rimessa vicina Nessun ferito, Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza. leggi tutto e guarda il video https://w - facebook.com facebook

Targa partigiana data alle fiamme a Torino il 25 aprile x.com