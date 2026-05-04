Un camion si è incendiato nel parco Mergellina a Napoli, generando colonne di fumo visibili da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, senza che si registrassero feriti tra le persone presenti. L’incendio ha provocato momenti di paura tra i cittadini, ma non ci sono state conseguenze gravi o danni a persone. La situazione è stata rapidamente sotto controllo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli ha vissuto momenti di paura a seguito di un incendio che ha coinvolto un camion in parco Mergellina. L’incidente, avvenuto al civico 85, ha sollevato colonne di fumo grigio che sono state visibili anche a distanza, generando non pochi disagi per i residenti e i passanti. Immediatamente dopo l’allerta, i primi a intervenire sono stati gli operai della nettezza urbana, che hanno agito prontamente per limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone nelle vicinanze. Grazie al loro intervento tempestivo, si è riusciti a prevenire conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incendio camion al parco Mergellina: colonne di fumo e nessun ferito, tanta paura.

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