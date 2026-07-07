Manfredonia | incendio Lago Salgo ennesimo atto criminale Il sindaco sul rogo di ieri

Il sindaco di Manfredonia ha definito come un “ennesimo atto criminale” l’incendio avvenuto ieri nell’oasi di Lago Salso. L’incendio ha causato gravi danni all’area e ha richiesto un notevole sforzo per contenere le fiamme. L’episodio è stato commentato in un’intervista, in cui si è parlato di un gesto che si inserisce in una serie di atti simili. Nessun dettaglio sulle cause o sugli autori dell’incendio è stato fornito.

Intervistato dal tgnorba Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, ha definito “ennesimo atto criminale” l’incendio. Il rogo di ieri nell’oasi di Lago Salso ha pesantemente danneggiato quella zona e ha richiesto un impegno notevole per venirne a capo. A tarda sera la comunicazione del Comune di Manfredonia: “L’amministrazione comunale ha attivato immediatamente tutta la macchina dei soccorsi, coordinandosi con i Vigili del Fuoco di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Foggia, con il presidio A.I.B. del Comando Provinciale, con il personale di ARIF, Polizia locale, Carabinieri e la Protezione Civile. Grazie al lavoro del DOS (Direttore delle... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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