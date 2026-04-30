Ieri, nel comune di Manfredonia, si è tenuta una riunione in cui il sindaco non ha fornito chiarimenti su alcune decisioni recenti. Due rappresentanti della minoranza hanno commentato che la scelta del primo cittadino è stata quella di non affrontare apertamente le questioni aperte, evitando di fare chiarezza. La discussione si è concentrata su temi amministrativi ancora irrisolti, senza arrivare a soluzioni concrete.

Ciò nonostante i cittadini presenti, i quali, nel manifestare forti disagi e difficoltà quotidiane di sopravvivenza, chiedevano semplicemente di sapere. Invece, il responsabile municipale ha preferito tergiversare scandalosamente, non dicendo niente e non spiegando la ragione per cui alcuna comunicazione preventiva è stata decisa per informare l’opinione pubblica dell’arrivo dei richiedenti asilo. Non ci rassegneremo alla evidente assenza di trasparenza, che sta imperversando anche in questo caso e dimostrando la totale inadeguatezza politico-amministrativa del sindaco e di questa maggioranza extra large (considerati gli atteggiamenti e le ambiguità di taluni consiglieri, rispetto agli schieramenti ed esiti delle consultazioni amministrative).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli e Di Bari: “Ieri il sindaco ha scelto il peggio, ossia non chiarire”

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