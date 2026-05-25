Il bando dell’Autorità portuale ha premiato l’Asd Riviera del Conero con un’offerta superiore del 700%, mettendo a rischio la Sef Stamura, storica società sportiva cittadina con 500 tesserati. Il sindaco ha espresso disgusto e definisce l’atto come un’ostilità, criticando la decisione. La Sef Stamura, radicata da quasi un secolo alla Mole Vanvitelliana, rischia di perdere gli spazi e le attività legate alla sua storia.

La Sef Stamura, storica realtà sportiva cittadina con 500 tesserati e 350 soci, radicata da circa un secolo alla Mole Vanvitelliana, rischia di perdere i suoi ormeggi a causa del bando dell’ Autorità portuale che ha premiato l’Asd Riviera del Conero in virtù di un’offerta al rialzo del 700%. Della vicenda avevano parlato ieri sulle nostre pagine il presidente del sodalizio Francesco Flamini e il suo vice, lo storico velista Giuseppe Mascino. Se non interverranno atti o fatti in grado di modificare l’assegnazione, con questo bando la Sef perderà la sua concessione nello spazio marino intorno alla Mole, con cui sovvenziona lo sport, dalla vela all’atletica, passando per le arti marziali: un secolo di storia cittadina scritta sotto il nome della sua eroina, in una delle associazioni più amate e longeve della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schiaffo alla Sef Stamura. Il sindaco contro l’Authority: "Provo soltanto disgusto. Ennesimo atto di ostilità"

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