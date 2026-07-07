mago merino

Notizia in breve

Nella partita valida per i quarti di finale del Mondiale, la Spagna si è qualificata grazie ai cambi effettuati. Inaspettatamente, sono stati i sostituti a contribuire alla vittoria, non i titolari. La presenza di due giocatori entrati nel secondo tempo ha cambiato le sorti della partita, portando la squadra alla qualificazione. La sfida tra le due nazionali iberiche non ha visto il confronto tra i protagonisti più attesi, ma ha comunque concluso con un risultato positivo per la squadra qualificata.