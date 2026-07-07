Mago Merino
Nella partita valida per i quarti di finale del Mondiale, la Spagna si è qualificata grazie ai cambi effettuati. Inaspettatamente, sono stati i sostituti a contribuire alla vittoria, non i titolari. La presenza di due giocatori entrati nel secondo tempo ha cambiato le sorti della partita, portando la squadra alla qualificazione. La sfida tra le due nazionali iberiche non ha visto il confronto tra i protagonisti più attesi, ma ha comunque concluso con un risultato positivo per la squadra qualificata.
Tutti aspettavano lo scontro generazionale Ronaldo-Yamal, nel derby iberico che vale i quarti del Mondiale spunta invece un protagonista a sorpresa. Anzi due, visto che la Spagna si prende la qualificazione grazie ai cambi. Il momento decisivo arriva pochi secondi dopo l'inizio del recupero: Ferran Torres inventa un assist con un pallone verticale per Merino sulla sinistra dell'area, il centrocampista dell'Arsenal batte Diogo Costa in uscita con un rasoterra sul primo palo. Due anni fa Merino evitò i rigori nei quarti dell'Europeo contro la Germania, stavolta elimina il Portogallo prima che iniziassero i supplementari. Lusitani a casa mentre... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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