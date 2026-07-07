La quarta tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Mads Pedersen. Il ciclista danese ha anticipato gli avversari in una volata finale a Foix, conquistando la prima fuga della corsa. Pedersen ha ringraziato il team per il supporto durante la gara, sottolineando il lavoro di squadra. La tappa ha visto un tentativo di fuga che si è concluso con la vittoria del corridore danese in uno sprint finale.

Si chiude con la vittoria di Mads Pedersen la quarta tappa del Tour de France 2026. A Foix arriva la prima fuga di questa Grande Boucle con il danese che è riuscito ad anticipare tutti in una volata dominata. La Lidl-Trek gestisce al meglio la frazione e fa doppietta con Quinn Simmons. Pedersen inoltre indosserà da domani la maglia verde da leader della classifica a punti. Il campione del mondo 2019 ha tenuto botta sui GPM di giornata riuscendo a non perdere contatto con la numerosa fuga. Rientrato grazie al lavoro dei compagni, ha fatto poi valere tutta la sua superiorità in una volata senza storia. Per lo scandinavo si tratta della terza vittoria in carriera alla Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mads Pedersen: “Grande lavoro di squadra, grato di quello che hanno fatto per me”

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