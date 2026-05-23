Max Verstappen ha dichiarato di aver seguito le istruzioni della squadra durante la gara, anche se sapeva che quella non era la strategia migliore. Dopo aver vinto la Sprint Race, si è verificato un risultato positivo anche per un altro pilota, che ha ottenuto un buon piazzamento nel sabato di Montreal.

Dopo la vittoria nella Sprint Race, arriva un altro importante risultato per George Russell nel sabato di Montreal. Il britannico ha infatti poco fa fatto segnare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, continuando il suo weekend perfetto fino a questo momento. Crono di 1:12.578 per la sua Mercedes, che gli vale una nuova partenza al palo. Nuovamente beffato Andrea Kimi Antonelli che deve accontentarsi della seconda posizione a 68 millesimi dal compagno di squadra. Si prospetta domani in gara una nuova battaglia tra i due piloti Mercedes, con l’incognita del tempo che renderà tutto più spettacolare. Completa la top 3 la McLaren di Lando Norris, a 151 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Ho fatto quello che chiedeva la squadra, sapevo che non era la direzione giusta”

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