Una serie di esplosioni si sono verificate vicino all'hotel in cui soggiorna il presidente francese durante una visita ufficiale a Damasco. L'esplosione ha coinvolto ordigni collocati nelle vicinanze dell'edificio. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle conseguenze delle deflagrazioni o sul numero di feriti. La notizia è stata confermata da un corrispondente dell'agenzia Reuters.

Attimi di paura per Emmanuel Macron a Damasco. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riportato che una serie di ordigni sono esplosi vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese, in visita istituzionale nella capitale siriana. Un primo bilancio parla di tre morti e 18 feriti - tra cui alcuni membri delle forze di sicurezza del presidente al-Sharaa - in seguito a una doppia deflagrazione. Stando al Ministero dell'Interno siriano, gli ordigni sarebbero stati collocati "uno all'interno di un'auto parcheggiata a bordo strada e il secondo in un cassonetto dei rifiuti". Testimoni oculari hanno visto del fumo levarsi da una zona vicino all'hotel Four Seasons dove il presidente francese ha trascorso la notte, nel centro di Damasco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Macron, paura a Damasco: esplosione vicino all'hotel del presidente in visita

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PAURA A DAMASCO: ESPLOSIONE DURANTE LA VISITA DI MACRON, ORDIGNI VICINO AL SUO HOTEL

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