Due esplosioni si sono verificate vicino all’hotel Four Seasons a Damasco, dove alloggiava il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita ufficiale. Le esplosioni sono avvenute mentre il presidente era uscito dall’hotel da circa quindici minuti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni, né informazioni ufficiali sulle cause dell’incidente. La zona è stata immediatamente isolata dalle forze di sicurezza.

Roma, 7 luglio 2026 - Diverse esplosioni a Damasco si sono verificate nei pressi dell’hotel Four Seasons che ospita il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale. Macron fortunatamente era già uscito da una quindicina di minuti per recarsi al Palazzo del Popolo per l'incontro con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e non ha sentito nulla. Macron sta bene, visita prosegue L'Eliseo fa sapere che Macron, sta bene e che il programma della visita in Siria prosegue. Ora il leader francese si trova al palazzo presidenziale, dove si sta svolgendo l'incontro allargato tra i presidenti e le rispettive delegazioni, che sarà seguito da un incontro bilaterale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Damasco, due esplosioni vicino all’hotel che ospita Macron. “Il presidente era uscito da un quarto d’ora”

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Esplosioni a Damasco vicino all'hotel di Macron: il presidente francese è illeso

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Due esplosioni a Damasco vicino all’hotel dove risiede Macron durante la sua visita. x.com

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