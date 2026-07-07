Due esplosioni sono state udite a Damasco mentre il presidente francese si trovava in visita nella capitale siriana. L’Eliseo ha comunicato che Macron sta bene.

Due esplosioni sono state udite a Damasco, capitale della Siria, dove da lunedì si trova in visita il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce Al-Jazeera. Si sono verificate vicino all’hotel Four Seasons, dove secondo quanto riportano i media siriani alloggia Macron,. Il quotidiano siriano Al-Watan e la rete televisiva Syria TV riportano che le due esplosioni sono state udite nel cuore della capitale mentre il capo dell’Eliseo era entrato nel palazzo presidenziale per incontrare il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. L’Eliseo ha riferito che il presidente francese sta bene e che la sua visita a Damasco prosegue Sui social immagini di un veicolo in fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esplosioni a Damasco vicino all’albergo di Macron. L’Eliseo: “Sta bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Explosions near Damascus hotel where Macron is staying

Notizie e thread social correlati

Ci sono state delle esplosioni a Damasco vicino all’albergo in cui alloggia il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in SiriaA Damasco, vicino all’albergo dove soggiorna il presidente francese in visita, si sono verificate delle esplosioni.

**Siria: media, 'esplosioni vicino l'hotel dove alloggia Macron'**A Damasco si sono sentite esplosioni vicino all’hotel dove soggiorna il presidente francese durante una visita ufficiale.

Temi più discussi: Esplosione nel centro di Damasco, 4 morti e 10 feriti; Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Esplosione a Damasco causata da una bomba, salgono a 5 i morti; Bomba in un caffè nel cuore di Damasco, almeno 6 morti.

Due esplosioni a Damasco vicino all’hotel dove risiede Macron durante la sua visita. x.com

Ci sono state delle esplosioni a Damasco vicino all’albergo in cui alloggia il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in SiriaCi sono state delle esplosioni a Damasco, la capitale della Siria, vicino all’albergo in cui sta alloggiando il presidente francese Emmanuel Macron, che è arrivato lunedì nel paese. Al momento dell’es ... ilpost.it

Damasco, esplosioni vicino all'hotel di Macron. L'Eliseo: Sta bene, la visita prosegueAlcuni ordigni esplosivi sono detonati a Damasco vicino all'hotel Four Seasons, scelto come alloggio dal presidente francese Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana: lo riferisce una ... msn.com

Esplosione in un caffè affollato di Damasco lascia cinque persone morte, 16 ferite reddit