Due ordigni sono stati scoperti vicino all’hotel dove soggiorna il presidente francese a Damasco, provocando 18 feriti. L’Eliseo ha confermato che il presidente è al sicuro e sta mantenendo il programma della visita, compreso un colloquio con il leader siriano. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla natura degli ordigni o sulle eventuali responsabilità.

Alcuni ordigni sono stati piazzati non lontano dall’hotel dove alloggia il presidente francese. L’Eliseo: “È a colloquio con il leader siriano al Sharaa, il suo programma della visita non cambia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Esplosioni a Damasco, 18 feriti. Paura per Macron: “È al sicuro”

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