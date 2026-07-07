In Siria due ordigni sono esplosi vicino all’albergo dove alloggia il Presidente francese Macron, in visita al Presidente siriano prima del vertice della Nato. Ci sono almeno 18 feriti. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Macron in Siria. Esplosioni vicino al suo hotel a Damasco

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**Siria: media, 'esplosioni vicino l'hotel dove alloggia Macron'**A Damasco si sono sentite esplosioni vicino all’hotel dove soggiorna il presidente francese durante una visita ufficiale.

Temi più discussi: Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Macron in Siria per la prima visita occidentale post-Assad; Rai, La Russa e Fontana scrivono ai gruppi: Entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della Vigilanza.

Siria, esplosioni a Damasco vicino all’hotel di Macron: È sano e salvo. Almeno 18 feriti x.com

Esplosioni colpiscono Damasco durante la visita di Macron reddit

Macron in Siria, esplosioni a DamascoDue esplosioni, a Damasco, vicino all' hotel in cui soggiorna il presidente francese in visita in Siria. Gli ordigni in un'auto e in un cestino dei rifiuti. re morti, Macron sano e salvo e la visita ... rainews.it

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