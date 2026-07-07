A Damasco, vicino all'hotel dove si trova il presidente francese, si sono verificati esplosioni che hanno causato boati fortissimi e polvere nell'aria. Il panico si è diffuso tra i presenti nelle strade. La sicurezza del presidente è stata confermata come assicurata. Non ci sono notizie di feriti o danni gravi. La zona è stata isolata dalle forze di sicurezza. La visita internazionale prosegue senza interruzioni.

I boati assordanti, la polvere che offusca l’orizzonte e il panico che invade le vie diDamasco, dove il presidente franceseEmmanuel Macron si trova in visita. Scatta l’allarme e si serrano le forze dell’ordine per comprendere cosa stia accadendo. Dopo pochi istanti arrivano le prime informazioni rilanciate dai media siriani e francesi:alcuni ordigni sarebbero esplosi vicino all’hotel in cui il capo di Stato francese avrebbe soggiornato. Un giornalista dell’AFPpresente sul posto ha confermato di aver udito personalmente il boato, mentre un testimone di Reuters ha raccontato di aver visto delfumo alzarsi nella zona subito dopo lo scoppio. Le autorità hanno reagito chiudendo le strade limitrofe e rafforzando i controlli di sicurezza nell’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Damasco, esplosioni vicino all’hotel di Macron: ‘E’ al sicuro’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Damasco, esplosioni vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron

Notizie e thread social correlati

Damasco, due esplosioni vicino all’hotel che ospita Macron. “Il presidente era uscito da un quarto d’ora”Due esplosioni si sono verificate vicino all’hotel Four Seasons a Damasco, dove alloggiava il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita...

Esplosioni a Damasco, 18 feriti. Paura per Macron: “È al sicuro”Due ordigni sono stati scoperti vicino all’hotel dove soggiorna il presidente francese a Damasco, provocando 18 feriti.

Temi più discussi: Bomba in un caffè nel cuore di Damasco, almeno 6 morti; Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Esplosione nel centro di Damasco, 4 morti e 10 feriti.

Esplosioni a Damasco vicino all'hotel di Macron: il presidente francese è illeso tg.la7.it/esteri/esplosi… x.com

Esplosioni colpiscono Damasco durante la visita di Macron reddit

Damasco, esplosioni vicino all'hotel di Macron. L'Eliseo: Sta bene, la visita prosegueAlcuni ordigni esplosivi sono detonati a Damasco vicino all'hotel Four Seasons, scelto come alloggio dal presidente francese Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana: lo riferisce una ... msn.com

Damasco, esplosioni vicino all'hotel dove alloggia Macron in visita ufficiale in SiriaEsplosi due ordigni vicino all’hotel dove soggiorna Macron a Damasco. L'Eliseo comunica che il presidente è al sicuro. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader occidentale a Damasco dal cam ... msn.com