Una donna alla settimana 11 di gravidanza con utero retroverso riferisce dolore e pressione al basso ventre. Non ci sono indicazioni di complicazioni specifiche legate alla posizione dell’utero in questa fase.

Buongiorno dottore, sono alla settimana 11 di gravidanza e ho l’utero retroverso. In questi giorni avverto del dolore al basso ventre, una sorta di senso di pressione. E inoltre ho mal di schiena e dolore nella zona lombare. La cosa può dipendere dal fatto che ho l’utero retroverso? La situazione si stabilizzerà o avrò questi dolori per tutta la gravidanza? Grazie mille. Buongiorno signora, alle volte, durante il primo trimestre, può succedere che l’utero retroverso possa portare ad alcuni dolori dovuti alla sua espansione: generalmente spariscono dopo la 13esima settimana. Ovviamente tale sintomatologia può essere legata ad altre cause quali ernia discale, calcoli renali, ecc. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “L’utero retroverso può causare dolori durante la gravidanza?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allenarsi durante le mestruazioni può ridurre dolori, gonfiore e stress. La ginecologa Monica Calcagni spiega perché il ciclo non va vissuto come un limiteAllenarsi durante le mestruazioni può contribuire a ridurre i dolori, il gonfiore e lo stress.

Gravidanza: il feto risponde allo sbadiglio della madre in uteroUno studio recente ha osservato come il feto risponda allo sbadiglio della madre mentre si trova in utero.

Si parla di: L'utero retroverso può causare dolori durante la gravidanza?.

L'utero retroverso può causare dolori durante la gravidanza?L'utero retroverso può causare problemi e dolori durante la gravidanza? La risposta del dott. Azzerboni su GravidanzaOnLine. gravidanzaonline.it

Utero retroverso: sintomi e cosa comporta in gravidanzaSi parla di utero retroverso quando quest’organo è reclinato verso la colonna vertebrale. Solitamente non causa disturbi ... bimbisaniebelli.it