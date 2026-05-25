Allenarsi durante le mestruazioni può ridurre dolori gonfiore e stress La ginecologa Monica Calcagni spiega perché il ciclo non va vissuto come un limite

Allenarsi durante le mestruazioni può contribuire a ridurre i dolori, il gonfiore e lo stress. Secondo una ginecologa, il movimento aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e a favorire il rilascio di endorfine, sostanze che migliorano l’umore e diminuiscono la percezione del dolore. Alcune donne trovano benefici nel continuare ad allenarsi anche durante il ciclo, considerandolo un modo per alleviare i sintomi e mantenere attiva la propria routine.

A llenarsi durante il ciclo: fa bene oppure no? Per molte donne è addirittura benefico. Fare movimento durante il ciclo può aiutare a migliorare la circolazione, ridurre i dolori mestruali e favorire il rilascio di endorfine, sostanze che migliorano l’umore e abbassano la percezione del dolore. Non è raro, infatti, che dopo un po’ di attività fisica ci si senta più leggere, meno contratte, più in equilibrio. Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Il corpo durante le mestruazioni non va fermato. Il corpo durante le mestruazioni non è “da fermare”, ma da ascoltare. Non esiste una regola uguale per tutte: ci sono donne che nei primi giorni si sentono più stanche, appesantite, magari con crampi o mal di testa, e preferiscono attività più dolci come camminare, fare stretching, yoga o pilates. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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