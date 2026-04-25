Intelligenza artificiale in classe? Inutile assegnare i compiti nove volte su dieci vengono svolti da ChatGPT Le parole di un professore e la sfida ancora sulla carta delle nuove Indicazioni

Un insegnante ha dichiarato di aver smesso di assegnare compiti a casa in molte classi, affermando che nella maggior parte dei casi le risposte vengono fornite da un'intelligenza artificiale. Ha spiegato che, quando chiede di analizzare un testo di letteratura molto noto, le risposte sono quasi sempre generate dall’AI, rendendo così inefficace la consegna dei compiti tradizionali. La questione riguarda anche le nuove Indicazioni per l’istruzione.

“In tante classi ho smesso di assegnare i compiti per casa. Se io pongo domande su un brano arcinoto della letteratura, è inutile – nove volte su dieci le risposte vengono svolte dall’Ai.” A parlare è Daniele, insegnante di italiano e storia in un istituto alberghiero di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. La sua testimonianza,. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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