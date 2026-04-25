Gli insegnanti italiani osservano che gli studenti si affidano sempre più all’intelligenza artificiale per svolgere i compiti a casa. Nonostante il Ministero abbia stabilito linee guida ufficiali, le pratiche didattiche sono cambiate da tempo, con molti studenti che utilizzano strumenti come ChatGPT per completare le attività scolastiche. La presenza di questa tecnologia nelle aule ha generato discussioni tra gli insegnanti sulla validità e l’autenticità del lavoro prodotto dagli studenti.

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nella scuola italiana. Ma mentre il Ministero ne definisce principi e obiettivi, nelle classi è già realtà da mesi. Il 22 aprile sono state pubblicate le nuove Indicazioni nazionali per i licei, in cui compare per la prima volta in modo esplicito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

“TikTok ormai dice ai ragazzi anche cosa mangiare, li spinge verso i cibi ultra-processati o diete estreme che rischiano di causare disturbi alimentari”: l’allarme nel nuovo studioPer una parte crescente di adolescenti e giovani adulti, Tiktok, oltre a essere un social di intrattenimento, è anche una bussola informale che...

I proprietari sono fuori, al ritorno trovano la casa svaligiata. Ladri in fuga con oro e gioielli: "In via Berti ormai solo degrado"ANCONA - Si assenta per pochi giorni e al rientro trova l’abitazione a soqquadro, con ricordi di famiglia in oro e denaro spariti.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: I compiti a casa? Ormai sono inutili: i ragazzi li fanno con ChatGpt. Parlano i professori; Compiti a casa di Geoff Dyer. L’incredibile uso dell’infanzia felice, quando tutto era ingenuo e epico.

I compiti a casa? Ormai sono inutili: i ragazzi li fanno con ChatGpt. Parlano i professoriMentre il Ministero pubblica le prime linee guida sull'Ai, nelle classi la rivoluzione è già realtà con una virata verso le interrogazioni orali per scovare i furbetti. Il racconto di quatto insegna ... today.it

Kim Kardashian contro i compiti a casa: I bambini devono fare sport e vivere la loro vitaI compiti a casa dividono sempre: c'è chi li consiglia, per far allenare bambini e ragazzi anche dopo la fine delle lezioni, e chi, invece, li trova decisamente inutili e li considera un vero e ... gazzetta.it

Da qualche ora sta ormai facendo il giro del web la notizia di un avviso di garanzia che è stato notificato a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri per la Serie A, il quale è accusato di avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Una - facebook.com facebook

Questo decreto è il simbolo di un fallimento politico che ormai è sotto gli occhi di tutti. @GiuseppeConteIT #DanielaMorfino #DanielaMorfinoM5S #Movimento5Stelle #M5S #5Stelle x.com