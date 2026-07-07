Venerdì 4 luglio si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’edificio D, sede della Segreteria studenti, a Luigi Rivetti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’università e di alcuni studenti. Durante l’evento sono stati letti alcuni discorsi e sono stati depositati fiori davanti all’intitolazione. L’edificio, situato nel campus, ora porta ufficialmente il nome di Rivetti. La cerimonia si è conclusa con un breve rinfresco.

Pisa, 7 luglio 2026 – Si è svolta venerdì 4 luglio la cerimonia di intitolazione a Luigi Rivetti dell’edifico D sede della Segreteria studenti dell’Università di Pisa, voluta dall’Ateneo come riconoscimento della competenza, della dedizione e dello straordinario spirito di servizio che Luigi Rivetti ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera all’Università di Pisa. Scomparso ad agosto 2025, Luigi Rivetti è stato a lungo una colonna della direzione didattica, assumendo poi la funzione di responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del CISUP e in seguito quella di responsabile dell’Unità didattica della DAM. A celebrare e a ricordare la figura di Rivetti, il rettore dell’università di Pisa Riccardo Zucchi, la famiglia e numerosi colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università intitola a Luigi Rivetti l’edificio della Segreteria studenti

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