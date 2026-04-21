Ipotesi correlazione tra microbiota orale e insorgenza della sclerosi multipla | finanziamento per lo studio di ospedale San Luigi di Orbassano e Università di Torino

Un finanziamento è stato assegnato a uno studio condotto dall'azienda ospedaliero-universitaria di Orbassano e dall’Università di Torino. La ricerca si concentra sulla possibile correlazione tra il microbiota orale e lo sviluppo della sclerosi multipla. La collaborazione tra le due istituzioni mira a approfondire questa relazione, coinvolgendo analisi di campioni clinici e studi di laboratorio. La somma destinata al progetto non è ancora stata resa pubblica.

Nuovo riconoscimento per la ricerca dell'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e dell'Università degli Studi di Torino. La Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism) ha assegnato, ad aprile 2026, un finanziamento a uno studio innovativo che indaga il legame tra la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Christina Applegate in ospedale: il dramma della sclerosi multiplaL’attrice Christina Applegate è stata ricoverata in una struttura ospedaliera di Los Angeles verso la fine di marzo, scatenando un profondo senso di... Nuovo studio rivela il ruolo critico di EBV nella sclerosi multiplaLa sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune che colpisce quasi un milione di persone negli Stati Uniti e oltre 10 milioni nel mondo. Una raccolta di contenuti Ipotesi correlazione tra microbiota orale e insorgenza della sclerosi multipla: finanziamento per lo studio di ospedale San Luigi di Orbassano e Università di TorinoI ricercatori studieranno la composizione dei batteri presenti nella salita e dei metaboliti presenti nel cavo per prevedere l'evoluzione della malattia ... torinotoday.it Sclerosi multipla: a Orbassano al via una nuova ricerca sul microbiota orale grazie alla Fondazione FismUn importante riconoscimento alla ricerca dell’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e dell’Università degli Studi di Torino arriva con il finanziamento assegnato nell’ambit ... torinoggi.it