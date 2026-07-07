Le pubblicazioni dell’Unità sono state sospese. La decisione è stata comunicata da Romeo Editore, che nel 2022 aveva acquistato il giornale dopo un fallimento. L’editore ha attribuito la sospensione al Partito Democratico. La testata, diretta da Piero Sansonetti, non è più in stampa da oggi. Nessuna comunicazione ufficiale sulle ragioni precise di questa interruzione.

Sospese le pubblicazioni del quotidiano l'Unità diretto da Piero Sansonetti. Ne dà notizia Romeo Editore, che nel 2022 aveva rilevato la storica testata comunista sottraendola a un fallimento. La decisione di bloccare le rotative arriva dopo la chiusura della trattativa con il Partito Democratico. L'editore tiene a far sapere che fin dall'inizio aveva in mente un duplice obiettivo: assicurare al giornale una gestione corretta dal punto di vista economico-finanziario e, cosa non meno importante, custodirne la storia, ma con l'intento dichiarato di riportare la testata alla comunità politica e culturale che l’ha generata. Proprio su questo secondo punto si era aperto un confronto con il Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Unità interrompe le pubblicazioni e l'editore dà la colpa al Pd

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