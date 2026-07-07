L’Unità interrompe le pubblicazioni l’editore dà la colpa al Pd

Romeo Editore ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni dell’Unità, attribuendo la decisione al fallimento della trattativa con il Partito Democratico. La testata, acquistata nel 2022 dopo un fallimento, non continuerà più le attività editoriali. La sospensione delle rotative è stata comunicata senza indicare ulteriori dettagli sui motivi specifici della chiusura. La decisione è stata presa dopo la conclusione delle trattative con il partito politico.

Ne dà notizia Romeo Editore, che nel 2022 aveva rilevato la storica testata comunista sottraendola a un fallimento. La decisione di bloccare le rotative arriva dopo la chiusura della trattativa con il Partito Democratico. L’editore tiene a far sapere che fin dall’inizio aveva in mente un duplice obiettivo: assicurare al giornale una gestione corretta dal punto di vista economico-finanziario e, cosa non meno importante, custodirne la storia, ma con l’intento dichiarato di riportare la testata alla comunità politica e culturale che l’ha generata. Proprio su questo secondo punto si era aperto un confronto con il Pd. Il dialogo tra le due parti, stando alla ricostruzione dell’editore, sembrava procedere bene, lasciando intravedere uno sviluppo positivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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