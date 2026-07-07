L’Unità futuro in bilico | l’editore Romeo la chiude il Pd vuole riacquistarla

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’editore ha annunciato la chiusura de L’Unità. Il Partito Democratico prepara un’offerta di un milione di euro per acquistarla, ma rifiuta di accettare una quota di minoranza detenuta dall’attuale proprietario. La decisione definitiva sulla sorte del giornale non è ancora stata presa. La redazione e i lavoratori attendono sviluppi. La chiusura potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

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Il Nazareno è pronto a versare un milione di euro ma dice no a una quota di minoranza dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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