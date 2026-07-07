L’editore ha annunciato la chiusura de L’Unità. Il Partito Democratico prepara un’offerta di un milione di euro per acquistarla, ma rifiuta di accettare una quota di minoranza detenuta dall’attuale proprietario. La decisione definitiva sulla sorte del giornale non è ancora stata presa. La redazione e i lavoratori attendono sviluppi. La chiusura potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Il Nazareno è pronto a versare un milione di euro ma dice no a una quota di minoranza dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Unità, futuro in bilico: l’editore Romeo la chiude, il Pd vuole riacquistarla

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