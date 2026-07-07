Un ex leader della tifoseria dell’Inter, attualmente in carcere, ha riferito agli inquirenti che un calciatore avrebbe promesso un anello con brillante in cambio di un coro più forte durante una partita. La dichiarazione si inserisce nelle indagini sulle connessioni tra ambiente ultras e attività mafiose nelle curve milanesi. Nessuna conferma ufficiale sulle accuse o sui soggetti coinvolti, e le indagini continuano per verificare i dettagli delle dichiarazioni.

L’ex capo della Curva Nord interista, Marco Ferdico, ora in carcere, ha deciso di parlare con gli inquirenti e svelare le dinamiche intorno all’ambiente mafioso che circonda le due curve di Milano. Lo stesso Ferdico aveva già parlato quasi un anno fa, s velando retroscena sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, altro ex capo della curva. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport. Ferdico e i legami con i calciatori. Si legge sulla Gazzetta: “ Dimarco ci aveva pro­messo (a Fer­dico, Bel­locco e Beretta. Quest’ultimo avrebbe poi ucciso Bellocco, ndr) che ci rega­lava un anello che aveva fatto per tutta la squa­dra con un bril­lante, per la seconda stella, ma ci hanno arre­stati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’ultrà dell’Inter Ferdico: “Dimarco voleva un coro più bello, ci promise un anello con brillante”

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KHALAILI INTER: CAMPO LIBEROJONES, CHALOBAH...CASO ULTRAS: DIMARCO COINVOLTO

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Temi più discussi: Marco Ferdico, capo ultrà dell’Inter: Calhanoglu mi pagava l’hotel, Dimarco voleva cori più belli; Inchiesta ultras Inter, l'ex capo della Curva Nord Ferdico diventa collaboratore di giustizia; Ferdico si pente: Dimarco voleva regalare anelli all'ndranghetista Bellocco e agli altri capi ultras; Inchiesta ultras, trema San Siro: si pente anche l'ex capo Marco Ferdico. Nei verbali i patti con i clan e il retroscena sul calciatore dell'Inter.

La ‘ndrangheta nelle curve di San Siro Non solo quella dell’Inter ma anche quella del Milan, dice Marco Ferdico, ex vice capo degli ultrà interisti, che ha cominciato a collaborare con gli inquirenti x.com

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Ultrà, il pentito Ferdico: Dimarco ci promise tre anelli, con Calhanoglu andavo in vacanza. L'Inter mi dava i biglietti, ora mi chiede i soldiL'inchiesta Doppia Curva si arricchisce di nuovi elementi con la collaborazione di Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord dell'Inter, che dopo Andrea Beretta ha deciso ... leggo.it