La ‘ndrangheta è presente sia nella curva dell’Inter che in quella del Milan, con la cosca calabrese Trimboli coinvolta. La distribuzione di sostanze illegali e il controllo di alcuni settori sono stati identificati durante le indagini. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e arrestato alcuni soggetti sospettati di collegamenti con l’organizzazione criminale. Sono in corso ulteriori approfondimenti sulle reti di influenza tra tifoserie e ambienti criminali.

La presenza della ‘ndrangheta non solo nella curva interista ma anche in quella del Milan, con la cosca calabrese Trimboli; la distribuzione dei biglietti alla tifoseria da parte dell’Inter, criticata perché “impeccabile” e perché non dà vantaggi agli ultras; la divisione dei soldi tra le due curve per le semifinali di Champions 2023 e i rapporti di alcuni calciatori nerazzurri con gli ultras: eccoli alcuni dei passaggi più significativi degli interrogatori non omissati resi da Marco Ferdico, ora “pentito” come Andrea Beretta. I due ex capi della curva Nord hanno dunque condiviso, oltre agli affari, anche il percorso giudiziario. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inchiesta Curve, Ferdico: "La ‘ndrangheta dietro anche gli ultrà del Milan. L'Inter, Dimarco e Calha..."

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'ndrangheta, l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 arrestati in una maxi operazione

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Temi più discussi: Inchiesta curve San Siro, si pente l’ex capo ultrà interista Ferdico: La ‘ndrangheta dietro di noi; Marco Ferdico, capo ultrà dell’Inter: Calhanoglu mi pagava l’hotel, Dimarco voleva cori più belli; Inchiesta ultras Inter, l'ex capo della Curva Nord Ferdico diventa collaboratore di giustizia; Inchiesta sul tifo organizzato a Milano, si pente Marco Ferdico: La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan, Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti.

E mentre il mondo assiste alla farsa mondiali... Oh, ma rigorosamente parte lesa! #inter #inchiestacurve #ferdico lastampa.it/cronaca/2026/0… x.com

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