L’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo si è concluso con una sconfitta e il calciatore ha lasciato il campo senza parole. La partita ha segnato la fine di un percorso legato a questa competizione per lui, con il calciatore che ha mostrato un volto di delusione e rassegnazione. La sconfitta ha chiuso ufficialmente la sua partecipazione a questo torneo, segnando un addio silenzioso alla manifestazione.

L’amarezza del calciatore. L’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo si chiude con una sconfitta e con il calciatore che lascia il campo in silenzio, consapevole che un capitolo della sua carriera è arrivato al termine. Dopo il fischio finale, il fuoriclasse portoghese incassa il conforto di Rodri, mentre il resto della squadra gli lascia il tempo di vivere da solo la delusione. Nonostante il gol segnato, il Portogallo saluta la competizione e Ronaldo conferma che quella è stata la sua ultima Coppa del Mondo. “Ho dato tutto, ho la coscienza tranquilla”, dice nel post partita, rinviando invece ogni decisione sul futuro in nazionale: “Non voglio decidere a caldo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo: il sogno rimasto incompiuto

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Ronaldos LAST Dance Will Cristiano Ronaldo Finally Win the World Cup in 2026

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